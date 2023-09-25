Согласно свежему исследованию, в марте 2022 года из-за сильной жары температура в восточной Антарктиде достигла 5 градусов по Фаренгейту.

Изменение климата влияет на силу стихийных бедствий и способствует повышению температуры во всем мире. В частности, в Антарктиде шельфовые ледники тают быстрее, поскольку на земном шаре становится все теплее.

Согласно свежему исследованию, в марте 2022 года из-за сильной жары температура в восточной Антарктиде достигла 5 градусов по Фаренгейту, что далеко от среднего показателя -65 градусов по Фаренгейту, пишет The Washington Post.

Это произошло в результате "крайне аномальной крупномасштабной циркуляции теплого воздуха, которая за четыре дня перенесла австралийскую воздушную массу в Восточную Антарктиду и произвела рекордные атмосферные потоки тепла".

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Волна жары была шокирующей, учитывая, что она произошла в то время года, когда в Антарктиде мало солнечного света. Автор исследования Эдвард Бланшар-Ригглсворт, ученый-атмосферник Вашингтонского университета, рассказал, что колебания температуры были "невероятными".

Согласно отчету, волну жары вызвало не изменение климата, но оно усугубило ее примерно на 3,6 градуса по Фаренгейту, и эта скорость может утроиться к концу 21 века.

При этом отмечается, что это не первый случай, когда Антарктида подвергается резким колебаниям температуры. Так, колебания произошли и на исследовательской станции Кейси в Восточной Антарктиде летом 2019-2020 годов. Тем не менее, исследователи выразили обеспокоенность по поводу траектории изменения температуры в Антарктиде и последствий ожидаемых волн тепла в будущем.

"Такие экстремальные температуры вызывают беспокойство, поскольку эти регионы являются ключевыми оазисами биоразнообразия, где растения и животные на протяжении тысячелетий адаптировались к определенному узкому диапазону условий", - прокомментировал ученый Австралийского антарктического отдела Дирк Уэлсфорд.

Глобальное потепление - влияние на Антарктиду

Изменение климата приводит к быстрому таянию льдов Антарктиде. Так, исследователи обнаружили, что из-за глобального потепления уровень морского льда в Антарктиде упал до рекордно низкого за всю историю наблюдений.

Ученые в новом исследовании воздействия изменения климата на Антарктиду предупреждают, что быстрого решения, чтобы исправить нанесенный ущерб, нет.

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