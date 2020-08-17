В самурайский экшен Ghost of Tsushima добавят кооперативный режим (видео)

В новом режиме четверо игроков будут сражаться с демонами в виртуальной Японии.

Приключенческий экшн о феодальной Японии, Ghost of Tsushima, получит кооперативный режим. В новом режиме под названием Legends игроки смогут собираться в команды по 2 или 4 человека, и выполнять различные задания.

Об этом Даррен Бриджес, ведущий разработчик студии Sucker Punch, заявил в официальном блоге PlayStation.

"Legends — это совершенно новый подход к игре. Герои этого отдельного режима — не Дзин и его спутники. Мы создавали Legends как особый режим совместной игры, в котором вы можете объединяться с друзьями или подбирать игроков по сети и проходить приключения группами из 2-4 человек", – говорит ведущий разработчик Sucker Punch.

Трейлер дополнения Legends для Ghost of Tsushima

Как отметил разработчик, героями нового режима станут четверо легендарных воинов острова Цусимы – именно здесь разворачиваются основные события игры. В режиме Legends игрокам предстоит сразиться не с монгольским войском, а с врагами из древних мифов и народных сказок Японии.

В Legends будет четыре класса персонажей:

Самурай;

Охотник;

Ронин;

Убийца;

У каждого персонажа будут уникальные способности. Внешний вид каждого бойца можно будет настроить по своему усмотрению.

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Играя вдвоем, пользователи смогут вместе проходить сюжетные приключения. В них нужно будет умело комбинировать способности своих героев. А в режиме на четырех игроков будут бои на выживание. Здесь команда будет противостоять волнам врагов, среди которых будут даже демоны со сверхъестественными способностями.

После выхода дополнения Legends в Ghost of Tsushima также добавят рейды. В них четверо игроков смогут отправиться в сюжетное приключение, где столкнуться с могущественным соперником.

Дополнение Legends выйдет осенью этого года. Более точную дату релиза разработчики сообщат позже.

Что такое Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima – это приключенческий экшн в открытом мире от студии Sucker Punch. Действие игры разворачивается в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей. Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами.

Игра вышла 17 июля 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4.

На агрегаторе рецензий Metacritic экшн Ghost of Tsushima получил 83 балла от прессы и 9,3 балла от игроков на основе более чем 15 тысяч пользовательских отзывов.

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Автор: Сергей Коршунов