В самурайский экшен Ghost of Tsushima добавят кооперативный режим (видео)
Приключенческий экшн о феодальной Японии, Ghost of Tsushima, получит кооперативный режим. В новом режиме под названием Legends игроки смогут собираться в команды по 2 или 4 человека, и выполнять различные задания.
Об этом Даррен Бриджес, ведущий разработчик студии Sucker Punch, заявил в официальном блоге PlayStation.
"Legends — это совершенно новый подход к игре. Герои этого отдельного режима — не Дзин и его спутники. Мы создавали Legends как особый режим совместной игры, в котором вы можете объединяться с друзьями или подбирать игроков по сети и проходить приключения группами из 2-4 человек", – говорит ведущий разработчик Sucker Punch.
Трейлер дополнения Legends для Ghost of Tsushima
Как отметил разработчик, героями нового режима станут четверо легендарных воинов острова Цусимы – именно здесь разворачиваются основные события игры. В режиме Legends игрокам предстоит сразиться не с монгольским войском, а с врагами из древних мифов и народных сказок Японии.
В Legends будет четыре класса персонажей:
Самурай;
Охотник;
Ронин;
Убийца;
У каждого персонажа будут уникальные способности. Внешний вид каждого бойца можно будет настроить по своему усмотрению.
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Играя вдвоем, пользователи смогут вместе проходить сюжетные приключения. В них нужно будет умело комбинировать способности своих героев. А в режиме на четырех игроков будут бои на выживание. Здесь команда будет противостоять волнам врагов, среди которых будут даже демоны со сверхъестественными способностями.
После выхода дополнения Legends в Ghost of Tsushima также добавят рейды. В них четверо игроков смогут отправиться в сюжетное приключение, где столкнуться с могущественным соперником.
Дополнение Legends выйдет осенью этого года. Более точную дату релиза разработчики сообщат позже.
Что такое Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima – это приключенческий экшн в открытом мире от студии Sucker Punch. Действие игры разворачивается в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей. Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами.
- Игра вышла 17 июля 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4.
- На агрегаторе рецензий Metacritic экшн Ghost of Tsushima получил 83 балла от прессы и 9,3 балла от игроков на основе более чем 15 тысяч пользовательских отзывов.
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