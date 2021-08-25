Новая высадка на единственном спутнике нашей планеты может случиться еще раньше, чем предполагали.

Новая высадка человека на Луне может состояться не в 2024 году, как заявлялось прежде, а даже еще раньше.

Об этом заявил в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.

"NASA начала перечислять SpaceX деньги по программе высадки на Луну. Я надеюсь и верю в быструю работу команда SpaceX. Илон Маск, вы ждете, что лунный Starship (космический корабль от SpaceX - УНИАН) будет готов к высадке людей в 2024 году (вопреки всем задержкам)?" - задался вопросом пользователь Everything Artemis.

"Возможно, раньше", - лаконично ответил ему Маск.

Читайте такжеМиллиардер Ричард Брэнсон планирует построить отель на ЛунеНапомним, что ранее в этом году NASA выбрала Starship в качестве посадочного модуля для программы высадки человека на Луне Artemis. Как ожидается, обновленная система HLS Starship приступит к летным испытаниям уже этой осенью.

Выбор американского аэрокосмического агентства вызвал недоумение у Джеффа Безоса, который возглавляет другую космическую компанию Blue Origin. Он пытался добиться расторжения этого договора в судебном порядке и даже предложил $2 млрд в обмен на перезаключение контракта с его компанией.

Автор: Станислав Кожемякин