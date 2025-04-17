Даже Международная космическая станция находится в атмосфере Земли.

Мысль о том, что ни один астронавт в истории ни разу не покидал атмосферу Земли, может показаться странной. Тем не менее это заявление соответствует действительности, пишет IFLScience.

Эксперт NASA по гелиофизике Даг Роуланд в своем видеоролике объяснил, почему еще ни один астронавт технически не покидал атмосферу нашей планеты. Он рассказал, что главный секрет заключается в том, где начинается космос по отношению к Земле.

"Атмосфера, в которой мы живем и дышим здесь, на Земле, не просто находится над нашими головами. Она не останавливается на Эвересте. Она не останавливается там, где летают самолеты. Она продолжается все выше и выше и становится все менее и менее плотной, чем выше вы поднимаетесь. И на очень большой высоте она все еще там", - сказал эксперт.

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Роуланд подчеркнул, что даже Международная космическая станция находится в атмосфере Земли.

"Когда вы поднимаетесь туда, где находится Космическая станция, - всего на пару сотен миль над Землей - там все еще достаточно воздуха, чтобы замедлить движение Космической станции. И если не поднять ее с помощью ракет, она вернется на Землю под действием воздушного сопротивления, как при движении автомобиля", - заявил эксперт.

В издании отметили, что обычно люди руководствуются практическими соображениями при определении границы космоса. Например, международно признанная граница космоса известна как линия Кармана. Большая часть атмосферы Земли находится ниже нее, но она ни в коем случае не является точкой отсечения.

"Хотя четкой границы между тем, где заканчивается земная атмосфера и начинается космическое пространство, не существует, большинство ученых используют для обозначения точки перехода линию Кармана, расположенную на высоте 100 километров над поверхностью Земли, поскольку 99,99997% земной атмосферы лежит под этой точкой. Однако исследование, проведенное в феврале 2019 года с использованием данных космического аппарата NASA/ESA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), предполагает, что самые дальние участки земной атмосферы - облако атомов водорода, называемое геокороной, - на самом деле могут простираться почти на 629 300 километров в космос, далеко за пределы орбиты Луны", - поделился Роуланд.

Эксперт добавил, что это исследование показало то, что на высоте около 60 000 километров над Землей все еще имеется около 70 атомов водорода на кубический сантиметр. Даже когда астронавты совершали выходы на лунную поверхность, они все еще находились в нашей атмосфере, хотя на расстоянии Луны этот показатель снижается примерно до 0,2 атома на кубический сантиметр. Данные Солнечной и гелиосферной обсерватории SOHO показали, что атмосфера Земли простирается примерно до 50-кратного радиуса планеты.

"Таким образом, существует своего рода дихотомия, когда вы переходите от Земли к земной атмосфере, затем оказываетесь в атмосфере Солнца. А затем в какой-то момент вы оказываетесь за ее пределами, когда достигаете гелиопаузы и границы гелиосферы", - объяснил Роуланд.

Другие факты о космосе

Напомним, что ученые выяснили, что самая сильная геомагнитная буря была еще более мощной, чем считалось ранее. Они отметили, что событие Кэррингтона 1859 года привело к огромному нарушению магнитного поля Земли.

Кроме того, ученые доказали, что одна загадочная сила руководит расширением Вселенной. Они предложили новую модель пространства-времени на основе теории струн.

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