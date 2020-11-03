В ходе исследования выяснилось, что египтяне мумифицировали львенка.

В храмовом комплексе Бубастеум в Саккаре археологи обнаружили уникальную гробницу жреца, служившего при третьем фараоне Пятой династии — Нефериркара.

Читайте такжеВ Египте впервые открыли саркофаг с 2500-летней мумией (видео) Однако во время раскопок они также нашли шахту, заполненную мумифицированными кошками. Считается, что все они были принесены в жертву богине Бастет, передает ТСН со ссылкой на Еxpress.

Однако одна из них озадачила ученых. "Как и любой человек, я видел кошек различных размеров. Но столь огромной я никогда не встречал. Нам пришлось изучить останки, чтобы понять, что это такое ", - рассказал один из членов команды Ахмет Мансур.

"Впервые в истории мумификации у нас в Саккаре появился лев. Мумифицированный лев. Это просто невероятно, потому что у нас есть свидетельства о "львиных катакомбах ", и мы годами искали их", — рассказала профессор египтологии Салиме Икрам.

"Теперь логично думать, что одним из таких мест является Бубастеум. Просто потрясающе знать, какой вклад этот лев может внести в понимание древнеегипетской культуры, экономики, религии", - добавила специалист.

Позднее анализ подтвердил, что речь действительно идет о львенке, который жил примерно в 600 г. до н.э.

"Это меняет наши представления о том, как древние египтяне взаимодействовали с дикими животными, как они их разводили, поклонялись им и приносили в жертву", - подытожила Икрам.

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Автор: УНИАН