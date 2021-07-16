18-летний сын гендиректора Somerset Capital Partners Оливер Демен отправится в космическое путешествие вместе с американским миллиардером Джеффом Безосом и станет самым молодым космотуристом.
Об этом пишет BBC.
Демен заменит анонимного участника публичного аукциона, у которого произошла накладка в расписании. Парень присоединится к 82-летнему Уолли Функу, который станет самым старым космотуристом.
Цена билета в космос не разглашается. Компания Безоса заявила, что полет осуществит мечту всей жизни подростка, "который был очарован космосом, Луной и ракетами с четырех лет".
Читайте такжеVirgin Galactic бесплатно отдает билеты в космос: как получитьBlue Origin разрабатывает свою многоразовую суборбитальную систему New Shepard с 2006 года. Система состоит из капсулы для шестерых человек и одноступенчатой ракеты.
Ракета должна осуществлять вертикальный разгон и взлетать на высоту около 40 км, где капсула будет отделяться и подниматься до 100 км.
При этом пассажиры смогут ощутить кратковременное состояние невесомости и даже претендовать на звание астронавтов. Впоследствии ракета сама вернется на Землю, а капсула приземлится на парашюте.
Джефф Безос - один из самых богатых людей мира. Он создал Blue Origin в 2000 году. В прошлом месяце объявил, что он и его брат отправятся в полет в космос, заявив, что это то, чем он хотел бы заниматься "всю жизнь".
На прошлой неделе миллиардер Ричард Брэнсон совершил успешный вылет с Земли на борту ракетоплана Virgin Galactic. После чего его компания получила около 600 заявок от желающих полететь на экскурсию в космос.
На сегодня в сфере космического туризма Virgin Galactic конкурирует с американской Blue Origin.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram