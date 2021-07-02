Основатель Virgin Galactic хочет отправиться к космической границе уже 11 июля, тогда как полет Blue Origin запланирован на 20 июля.

Virgin Galactic объявила в четверг, 1 июля, что ее основатель, британский миллиардер Ричард Брэнсон планирует отправиться в суборбитальный космический полет во время следующих испытаний на космолете VSS Unity уже 11 июля.

Как сообщает CNBC, таким образом Брэнсон стремится опередить богатейшего человека мира, основателя Amazon Джеффа Безоса - тот планирует полететь на корабле основанной им компании Blue Origin 20 июля.

"После более чем 16 лет исследований, разработок и испытаний Virgin Galactic стоит в авангарде новой коммерческой космической индустрии, которая должна открыть космос для человечества и навсегда изменить мир", - говорится в заявлении Брэнсона.

Запланированный испытательный полет - четвертый для аппарата Virgin Galactic и первая миссия компании с экипажем из четырех человек: 22 мая Virgin Galactic запускала космолет лишь с двумя пилотами.

Читайте такжеЛетающая машина-трансформер AirCar совершила первый междугородний полет (видео)Вместе с Брэнсоном полетят три специалиста компании: главный инструктор-космонавт Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Космолетом будут управлять пилоты Virgin Galactic Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Полет обещают впервые транслировать в прямом эфире, в том числе в Twitter, YouTube и Facebook.

Брэнсон vs Безос

Ричард Брэнсон основал Virgin Galactic в 2004 году для развития бизнеса в сфере космического туризма. 25 июня компания объявила, что Федеральное управление гражданской авиации предоставило ей лицензию на пассажирские полеты, начало которых намечено на 2022 год.

Космолет Virgin Galactic запускается с самолета-носителя, затем разгоняется до более чем трехкратной скорости звука, проводит несколько минут в условиях микрогравитации на высоте более 80 километров - условной границей между атмосферой и космосом, - после чего медленно разворачивается и возвращается на Землю, где приземляется на взлетно-посадочной полосе.

На сегодняшний день в сфере космического туризма Virgin Galactic конкурирует с американской Blue Origin, созданной в 2000 году основателем Amazon Джефом Безосом.

В июне Безос объявил, что полетит первым пассажирским рейсом Blue Origin на своей ракете New Shepard. Запуск Blue Origin запланирован на 20 июля. Миллиардер собирается лететь со своим братом, а также с победителем публичного аукциона, купившем билет за 28 миллионов долларов, и легендарным пионером аэрокосмической промышленности, 82-летней Уолли Фанк.

Что известно о New Shepard

Blue Origin разрабатывает свою многоразовую суборбитальную систему New Shepard с 2006 года. Система состоит из капсулы для шестерых человек и одноступенчатой ракеты.

Ракета должна совершать вертикальный разгон и взлетать на высоту около 40 км, где капсула будет отделяться и поднимется до 100 км.

При этом пассажиры смогут испытать кратковременное состояние невесомости и даже претендовать на звание астронавтов. После ракета сама вернется на Землю, а капсула приземлится на парашюте.

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Перевод: Катерина Комолова