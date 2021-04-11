Составленную и выложенную в открытый доступ базу данных могут использовать злоумышленники.

На одном из популярных хакерских форумов появилась база данных, содержащая информацию об аккаунтах 1,3 млн пользователей голосовой социальной сети Clubhouse.

По информации Cybernews, в базе данных были опубликованы в том числе:

ID пользователей,

имена,

URL фотографий,

никнеймы,

связанные профили в Twitter и Instagram,

количество подписчиков,

количество людей, на которых подписаны пользователи,

даты создания аккаунтов,

имена пользователей, которые предоставили приглашения.

Издание отмечает, что выложенные данные могут использоваться злоумышленниками для фишинга и других техник социальной инженерии. Несмотря на то, что никакой конфиденциальной информации в архиве с данными не было обнаружено, даже имени пользователя и данных о связанных аккаунтах в других социальных сетях может быть достаточно для того, чтобы опытный киберпреступник нанес пользователю реальный ущерб.

"Особо решительные злоумышленники могут объединить информацию, найденную в утечке базы данных, с другими утечками данных, чтобы создать подробные профили своих потенциальных жертв. Имея такую информацию, они могут организовать гораздо более внушительные фишинговые атаки и атаки другими методами социальной инженерии или даже совершить кражу личных профилей у людей, чья информация была раскрыта на хакерском форуме", - пишет Cybernews.

Эксперты советуют остерегаться подозрительных сообщений от Clubhouse, запросов от незнакомых пользователей, создавать надежные пароли, использовать двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов, остерегаться потенциальных фишинговых писем и текстовых сообщений, не переходить по незнакомым ссылкам.

Читайте такжеУтечка личных данных пользователей Facebook: в сеть попал номер ЦукербергаВ самой компании информацию о произошедшем пока не прокомментировали.

Telegram-канал "Утечки информации", который отслеживает подобные события, пишет, что все данные в опубликованной базе получены с помощью парсинга - автоматизированного процесса сбора данных - и представляют собой открытую информацию, которую можно свободно получить через API.

Как сообщало BBC со ссылкой на App Annie, к концу марта у Clubhouse насчитывалось около 13,4 млн пользователей.

Другие утечки данных

В начале апреля хакеры выложили базу данных 533 млн аккаунтов Facebook, собранную до 2019 года, с номерами телефонов и прочей информацией. Представитель Facebook заявил, что компания не будет уведомлять пользователей, чьи персональные данные пострадали в данной утечки.

А 8 апреля на одном из хакерских форумов появилась база данных 500 млн пользователей социальной сети LinkedIn, включая ID аккаунтов, имена пользователей, телефоны, e-mail, информацию о работе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова