Clubhouse - это уникальная соцсесть нового типа, которая создала собственное большое сообщество.

Пользователи сети активно обсуждают новую и молодую соцсесть Clubhouse, её популярность растет с каждым днем, а количество новых пользователей увеличивается с огромной скоростью. Несмотря на то, что попасть сюда можно только по приглашению, Clubhouse уже вошел в десятку самых скачиваемых приложений в России. УНИАН расскажет, в чем причина такой популярности приложения и где можно пообщаться с Илоном Маском.

Что такое Clubhouse и как он работает

Приложение Clubhouse было основало весной 2020 года бывшими работниками Google Полом Дэвидсоном и Роханом Сетом. Clubhouse - это социальная сеть, в которой пользователи общаются не привычными текстовыми сообщениями, а с помощью аудио-чата. Пользователи могут слушать интервью, подкасты и голосовые сообщения. Все аудиосообщения в приложении сразу исчезают, поэтому прослушать их можно только в реальном времени. Запись и сохранение сообщений строго запрещены.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как хакеры наживаются на теме вакцинации от COVID-19Общение в соцсети происходит в двух местах - "комнатах" и "клубах". "Комната" - это активная беседа, к которой можно присоединиться в данный момент. Участники здесь делятся на спикеров, которые выступают с речью, и слушателей. Слушатель может в любой момент поднять руку и задать вопрос.

"Клуб" - это сообщество по интересам, которое имеет собственную тематику. Внутри клуба участники могут создавать свои комнаты. Создать клуб могут активные участники, которые часто организовывают дискуссию. Заявку на создание клуба должен одобрить модератор.

На данный момент соцсеть доступна только для iPhone с поддержкой iOS 13. Приложение нельзя установить на телефон на базе Android и на некоторые модели iPhone. Зарегистрироваться в соцсети возможно только по приглашению пользователя, который уже имеет аккаунт в Clubhouse.

При регистрации в Clubhouse пользователь указывает свои интересы, по которым его будут приглашать в комнаты. Также комнаты можно найти самому через поиск в приложении или в ленте рекомендаций.

Clubhouse и знаменитости

В клубных комнатах можно встретить многих известных людей, журналистов, ученых и суперзвезд. В обсуждениях участвуют, к примеру, миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг. В одной из бесед Маск рассказывал о своих проектах и семейных взглядах, что вызвало огромный ажиотаж вокруг соцсети. С разрешения Илона Маска запись его рассказа опубликовали на YouTube, чтобы его могли прослушать все желающие.

Сейчас в Clubhouse также зарегистрированы некоторые украинские знаменитости, такие как Святослав Вакарчук и Дмитрий Дубилет.

Пока что Clubhouse не имеет платных функций, но уже привлекает большое количество акционеров.

Соцсеть была очень востребованной среди китайских пользователей благодаря свободе самовыражения. 8 февраля 2021 года Clubhouse был заблокирован в Китае. По состоянию на 1 февраля 2021 года Clubhouse насчитывает 2 миллиона пользователей. Сейчас стартап оценивают в 1 миллиард долларов. Планируется, что в будущем спикеры приложения смогут зарабатывать на платных подписках и чаевых.

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Автор: Екатерина Пулатова