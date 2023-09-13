Исследователи назвали находку дворцом Петенеро. Ему, по-видимому, более 1500 лет.

Археологи нашли дворец в городе майя на юго-востоке Мексики. Он похож на руины в соседней Гватемале.

По словам ученых, схожесть может указывать на "важный" период миграции тысячи лет назад, пишет Newsweek. Указывается, что дворец был найден в археологической зоне Кааба - доиспанского поселения, расположенного в штате Юкатан. Кааба содержит ряд построек, в том числе дворцы и храмы, посвященные Чааку, богу дождя майя.

По словам директора Мексиканского национального института антропологии (INAH) Диего Прието Эрнандеса, дворец имеет главный фасад, состоящий из портика с восемью пилястрами - неглубокими декоративными колоннами, прикрепленными к стене - и девятью проемами, а также пристройкой на 85 футов. Дворец был украшен мотивами перьев и птиц, которые были вырезаны на его стенах. Исследователи полагают, что крыша здания была сделана из скоропортящегося материала, такого как пальма гуано, которая не сохранилась.

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Исследователи назвали находку дворцом Петенеро. Эрнандес отметил, что ему, по-видимому, более 1500 лет.

По словам Эрнандеса, дворец имеет некоторые общие черты с останками культуры майя, найденными в департаменте Петен в Гватемале.

"Мы предполагаем, что Кааба была основана в результате важной миграции из этого места", - прокомментировал Эрнандес.

По данным INAH, артефакты, найденные в различных частях этого места, указывают на то, что история Каабы относится примерно к 400 году до нашей эры.

Ученые считают, что в то время на этом месте проживала небольшая община охотников-собирателей, поскольку никаких значительных архитектурных произведений, датированных этим периодом, найдено не было.

В последующие столетия развитие Каабы, вероятно, шло медленно, поскольку отсутствие постоянных источников воды ограничивало рост населения. Первые свидетельства монументальной архитектуры на этом месте, обнаруженные археологами, датируются примерно 400 годом нашей эры.

Судя по всему, город процветал между 750 и 900 годами нашей эры, достигнув максимального величия. Однако данные свидетельствуют о том, что около 950 года нашей эры правящая династия города покинула это место, хотя, по данным INAH, многие из беднейших жителей еще некоторое время продолжали жить на периферии.

Цивилизация майя

Цивилизация майя расширялась на территорию нынешней юго-восточной Мексики, Гватемалы, Белиза и западных районов Сальвадора и Гондураса на протяжении более 3000 лет, вплоть до эпохи испанской колонизации.

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