В Мексике нашли странные колонны с изображением рогатых людей, которым 1,5 тысячи лет (фото)

Археологи считают, что найденные каменные сооружения и надписи остались от давно погибшей цивилизации.

Жители небольшого города Санта-Круз Хуехуепиастла, расположенного в 150 километрах от города Пуэбла в Мексике, нашли две каменные колонны, на вершине холма Серро-де-ла-Пенья. Кроме того, они обнаружили 87 древних надписей на каменных основаниях и стенах.

Как сообщает Mexico News Daily, археологи считают, что реликвии создали представители Сапотецкой цивилизации или жители древнего города Теотиуакан. По их мнению, колонны появились на холме примерно в 500 году до нашей эры. Ученые говорят, что место, где стоят колонны, посвящено богу подземного мира.

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На колонне, которая сохранилась лучше всего, изображен человек с рогами и когтями, одетый набедренную повязку. Также на археологическом месте были найдены камни с изображением игуаны, орла и dios murciélago - богини с головой летучей мыши.

Также археологи нашли керамическую посуду на древнем каменном пути, который вел к верхушке склона. Подъем на вершину длится 2,5 часа. Исследователь из Национального института антропологии и истории Хосе Альфредо Арелланес сказал, что предыдущее исследование пришло к определенным выводам относительно места назначения. По его словам, ранее на склоне было 7 пирамид и поле для игры в мяч.

"Когда мы поднялись на верхушку, мы смогли увидеть церемониальную зону. Другими словами, здесь были храмы и дворцы правителей", - пояснил он.

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