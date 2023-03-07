Причиной стало то, что при выходе в космическое пространство двигатель второй ступени ракеты не запустился.

В Японии запуск новой ракеты H3 потерпел неудачу, после того как не запустился двигатель второй ступени.

Ракета высотой 57 м стартовала без сбоев с космодрома Танэгасима. Прямую трансляцию запуска вело Японское агентство аэрокосмических исследований, сообщает CNN.

Ракета несла спутник наблюдения за Землей, аппарат для картографирования и обработки изображений, который должен был помочь усилиям по борьбе со стихийными бедствиями.

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Однако при выходе в космическое пространство двигатель второй ступени ракеты не запустился из-за чего руководство миссии дало команду для уничтожения ракеты. Это произошло через 15 минут после старта.

Новая японская ракета

Японское агентство аэрокосмических исследований представило эту новую флагманскую ракету как преемницу ракет H-2A и H-2B. Запускать ее планировали как с правительственными, так и коммерческими миссиями. Заявлялось, что новая ракета станет экономичнее, чем другие ракеты.

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