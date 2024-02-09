Международная группа астрономов обнаружила ранее неизвестный источник пыли во Вселенной – особый тип сверхновой, взаимодействующей с газом из своего окружения.

Звездная пыль, также известная как космическая пыль, образует строительные блоки каменистых планет, таких как Земля, и даже самой жизни. Но один из самых больших вопросов, который возникает у исследователей, заключается в том, какие звезды образуют пыль и как, пишет Independent.

Теперь международная группа астрономов обнаружила ранее неизвестный источник пыли во Вселенной – особый тип сверхновой, взаимодействующей с газом из своего окружения.

Сверхновые - это огромные взрывы в космосе, которые происходят на заключительных стадиях жизни некоторых звезд. Взрыв типа Ia, который является предметом исследования, происходит в двойной звездной системе.

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Согласно исследованию, ударная волна, вызванная взрывом этой сверхновой, врезается в материал, ранее выброшенный одной или обеими звездами, создавая новую космическую пыль.

Исследователи говорят, что, наблюдая за этой сверхновой в течение первых трех лет после взрыва, она находится в спиральной галактике на расстоянии около 300 миллионов световых лет от нас и является одной из самых плодовитых сверхновых, производящих пыль, когда-либо зарегистрированных.

До сих пор исследователи сосредоточивали свои поиски этих так называемых пылевых фабрик на сверхновых типа II, массивных звездах, которые взрываются в конце своей короткой жизни в результате процесса, известного как коллапс ядра.

Профессор Хейли Гомес, руководитель Школы физики и астрономии Кардиффского университета и один из соавторов исследования, сказала: "В этой работе исследователи со всего мира использовали несколько телескопов, которые могли искать как видимый, так и инфракрасный свет, для мониторинга редкого типа астрономического события, которое происходит, когда взрывается очень старая, мертвая звезда с немного более массивной и молодой звездой-компаньоном. Титаническая ударная волна взрыва врезается в материал, ранее выброшенный одной или обеими звездами, и этот "удар" привел к созданию новой порции космической пыли. Хотя это и редкость, количество космической пыли, которую мы обнаружили после этого взрыва, намного больше, чем наблюдалось в других звездных событиях за такое короткое время".

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, посвящено сверхновой типа Ia под названием SN2018evt.

"Наше новое исследование SN2018evt показывает, что всего через 1041 день после взрыва образовалось огромное количество космической пыли, эквивалентное 1% массы нашего Солнца. Это может дать объяснение обилию пыли, которое мы видим в этих странных эллиптических галактиках", - сказал профессор Гомес.

Исследователи наблюдали за SN2018evt в течение трех лет, используя комбинацию космических телескопов, включая миссии НАСА "Спитцер" и NEOWISE, а также наземные объекты, такие как глобальная сеть телескопов обсерватории Лас-Кумбре, а также другие в Китае, Южной Америке и Австралии.

Наблюдая за сверхновой, исследователи заметили, что ее свет начал тускнеть в длинах волн, видимых нашими глазами, а затем начал светиться ярче в инфракрасном свете – явный признак образования пыли.

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Астрономы обнаружили космическую мегаструктуру в форме кольца, пропорции которой бросают вызов существующим теориям Вселенной.

Так называемое "Большое кольцо", находящееся на расстоянии около 9,2 миллиарда световых лет от Земли, имеет диаметр около 1,3 млрд световых лет, а его окружность составляет около четырех миллиардов световых лет. Это делает его одной из величайших структур, которые когда-либо наблюдались.

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