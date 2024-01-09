В частности, в записях есть свидетельства о болезнях, которыми болели древние люди.

Исследователь обнаружила набор исторических записей и содержащаяся в них информация пролила новый свет на древний африканский народ.

В частности, Дженни Меткалф, биомедицинский египтолог из Манчестерского университета обнаружила документы, известные как "карточки", которые были созданы в ходе раскопок Нижней Нубии в начале 20 века, пишет Newsweek.

Тогда между 1907 и 1911 годами группа исследователей проводила раскопки в Нижней Нубии. За это время они раскопали более 150 нубийских кладбищ и обнаружили около 20 тыс. могил, обнаружив при этом более 7 тыс. тел и многочисленные артефакты. Эти находки представляют собой уникальную информацию о древних общинах, живших в районе Нила на юге Египта.

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"Самые старые кладбища, раскопанные в ходе этого исследования, принадлежат нубийскому населению "группы А", которое зародилось примерно в 3800 году до нашей эры, хотя есть свидетельства человеческой оккупации региона и раньше", - сказала Меткалф.

По словам исследовательницы, ей удалось найти затерянную во время войны информацию, которая содержит данные о людях с 20 разных кладбищ. По ее словам, "карточки" с записями охватывают людей, начиная с периода "группы А" и заканчивая кладбищами христианского периода, датируемыми примерно 500–1100 годами нашей эры.

По словам Меткалф, это проливает новый свет на то, какой была жизнь обычных людей, живущих вдоль реки Нил в древней Нубии. В частности, исследование дало "огромное" количество информации о болезнях, травмах и анатомических вариациях, наблюдаемых в этих древних сообществах, рассказала Меткалф.

Данные, записанные на "карточках", ясно показывают, что древние нубийцы заботились о больных или инвалидах. "За тысячи лет до появления современной медицины у нас есть свидетельства о людях, которые пережили очень серьезное заболевание или травму", - сказала она.

"Это открытие значительно расширяет понимание жизни в древней Нубии, предоставляя информацию о сообществах, которые ранее считались утраченными", - отметила ученая.

Что такое Нубия

Нубия - древний регион на северо-востоке Африки, расположенный в долине реки Нил. Нубия простиралась через территорию нынешнего северного Судана и южного Египта. Этот регион, населенный нубийцами, был домом одной из самых ранних цивилизаций древней Африки тысячи лет назад.

На протяжении тысячелетий в регионе возникали и исчезали различные культуры и царства, наиболее заметной из которых была Кушитская империя. Регион, частями которого правили древнеегипетские фараоны, делится на две части: Нижнюю и Верхнюю Нубию.

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