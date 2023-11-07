Археологи ожидают, что открытие гробницы будет способствовать более глубокому пониманию исторических повествований и традиций Древнего Египта.

Чешские египтологи выявили замысловато украшенную гробницу в районе Абусира. Она принадлежит ранее неизвестному Джехути-имхату, выдающемуся писцу фараонов в Древнем Египте.

Абусир расположен между Гизой и Таккарой на севере Египта и как отмечает Greekreporter, после тщательного исследования останков скелета выяснилось, что Джехути-имхат жил примерно в первом тысячелетии до нашей эры, а умер в возрасте 25 лет. Анализ также показал, что он страдал тяжелой формой остеопороза.

Археологи ожидают, что открытие гробницы будет способствовать более глубокому пониманию исторических повествований и традиций Древнего Египта.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири также подчеркнул важность открытия. Погребальная камера Джехути-имхата, загадочной фигуры 27-й династии, содержит множество замысловатых сцен и иероглифов.

Профессор Мирослав Барта, директор Чешского института египтологии, рассказал, что эта гробница похожа на камеру правильной формы, завершающуюся погребальной комнатой.

На участке некрополя, где была обнаружена гробница, ранее были найдены древние захоронения выдающихся чиновников и военачальников.

Открытия Древнего Египта

Время от времени ученые делают потрясающие открытия касательно Древнего Египта. Так, ученые рассказали, что нашли роскошную гробницу и, возможно, она принадлежит давно забытой женщине-фараону по имени Мерет-Нейт.

А совсем недавно ученые заявили, что наконец-то выяснили, как именно был построен Большой Сфинкс в Египте более 4500 лет назад.

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