Исследователи предполагают, что на месте раскопок в Кордове мог находиться древний шахтерский город с литейным заводом.

Рабочие, прокладывающие газопровод в северной Кордове, обнаружили тайник со свинцовыми слитками римской эпохи, что проливает новый свет на торговлю империей токсичным металлом, которая, по мнению некоторых, может быть связана с ее падением.

Три треугольных слитка весом от 24 до 32 кг были найдены в прошлом веке во время работ на газопроводе Магриб-Европа. Теперь археологи, анализирующие слитки первого века нашей эры, говорят, что Кордова была главным центром выплавки свинца в древнем западном мире, пишет Independent.

Дело в том, что свинец широко использовался в Римской империи. Аристократы использовали кухонные сосуды и водопроводные трубы, сделанные из этого металла. Некоторые богатые римляне даже добавляли ацетат свинца в вино, чтобы подсластить его, невольно отравляя себя нейротоксином. Некоторые историки предполагают, что именно широко распространенное отравление свинцом ее правителей сыграло свою роль в падении могущественной империи.

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Два из слитков, найденных в Кордове, имеют идентификационную отметку, указывающую на важность добычи свинца в центральном регионе Сьерра-Морена в римский период.

Исследователи подозревают, что треугольная форма слитков, оптимизированная для хранения, а также отметка указывают на то, что они предназначались для экспорта на кораблях.

Это означает, что добыча в северной Кордове предназначалась не только для производства свинца и серебра для местного использования, но и для экспорта, что делало ее ключевым центром средиземноморской торговли металлами.

Анализируя состав металла трех слитков, исследователи определили, что они имели общее происхождение, происходящее из одного и того же места, где они были обнаружены.

Археологи озадачены тем, что слитки были найдены в том же районе, где они были произведены, поскольку большинство металлов того времени, которые предназначались для экспорта, обычно находят в затонувших в Средиземном море кораблях.

"Эта информация показывает, что в древности северные районы Кордовы могли похвастаться крупными металлургическими сетями, имевшими большое коммерческое и экономическое значение в Средиземноморье", — сказал Антонио Монтерросо Чека, соавтор исследования.

Результаты также свидетельствуют о том, что металлурги в Древнем Риме, вероятно, имели более высокий уровень индустриализации, мастерства и знаний в области производства металлов, чем считалось ранее.

Исследователи предполагают, что на месте раскопок в Кордове мог находиться древний шахтерский город с литейным заводом, перерабатывающим цехом и, возможно, крепостью, добавляя, что "все это еще предстоит изучить".

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