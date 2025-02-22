Поскольку в бассейнах с соленой водой выживает очень мало организмов, слои осадка остались нетронутыми и сохранили архив прошлых изменений климата и геологических событий.

Ученые, исследовавшие Красное море, обнаружили естественные смертельные ловушки в регионе, который теперь считается местом, где Моисей разделил воды.

Как пишет Fox News, бассейны с рассолом были обнаружены на глубине более 1200 метров под поверхностью залива Акаба, где вода, по оценкам, в 10 раз соленее обычной морской воды. В таких условиях недостаток кислорода приводит к тому, что бассейны убивают или оглушают всю морскую жизнь, которая в них попадает, согласно исследованию, опубликованному в Nature Communications.

Утверждается, что более крупные хищники скрываются у края бассейнов, чтобы схватить беспомощную добычу после того, как она поддастся воздействию.

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Исследовательская группа под руководством Сэма Пуркиса, профессора и заведующего кафедрой морских наук о Земле в Университете Майами, использовала дистанционно управляемые подводные аппараты и глубоководные зонды для исследования области глубоководных впадин, лежащих между Африкой и Аравийским полуостровом.

Команда ученых предполагает, что среда, вызванная этими условиями, также имитирует суровые условия ранней Земли. Они считают, что это особенно верно для этого места в глубоком море, где, как они предполагают, впервые могла возникнуть жизнь. Пуркис отметил:

"Наше текущее понимание заключается в том, что жизнь зародилась на Земле в глубоком море, почти наверняка в бескислородных условиях".

Исследование предполагает, что эти "бассейны смерти" могут дать подсказки, помогающие в поиске внеземных организмов.

Отмечается, что эта уникальная экосистема является одной из самых экстремальных сред на планете, и они напоминают условия, обнаруженные в далеких "водных мирах" за пределами нашей солнечной системы.

Поскольку в бассейнах с соленой водой выживает очень мало организмов, слои осадка остались нетронутыми и сохранили архив прошлых изменений климата и геологических событий. Пуркис добавил:

"Обычно эти животные биотурбируют или взбалтывают морское дно, нарушая отложения, которые там накапливаются. Не так с бассейнами с рассолом. Здесь любые осадочные слои, которые оседают на дне бассейна с рассолом, остаются совершенно нетронутыми".

Интересно, что он и его команда надеются, что нетронутые условия позволят им лучше изучить условия древнего океана и помогут им реконструировать климатические модели и отслеживать эволюцию экосистем Земли на протяжении миллионов лет.

Океанографы обнаружили похожие образования в Средиземном море, Американском заливе и Антарктическом океане, но ни одно из них не было обнаружено на такой глубине.

Новости об изучении океана

У мант, хрящевых рыб из рода Mobula, самый большой мозг среди всех рыб, плавающих в океане. Их можно встретить парящими в океане, преодолевающими огромные расстояния в поисках планктона. Образ жизни мант требует хороших навигационных навыков и чувств, и они способны синхронизировать свое поведение для оптимизации поиска пищи.

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