Соцсети блокируют аккаунты Трампа за одобрение беспорядков, которые устроили сторонники действующего президента в здании Капитолии 6 января.

Администрация YouTube удалила последнее видео с официального аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, опасаясь роста насилия. Компания лишила президента возможности публиковать видео и вести трансляции в течение семи дней.

Читайте такжеШтурм Капитолия: Twitter заблокировал 70 тысяч аккаунтов поклонников теории заговора«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию»,— цитирует заявление Youtube портал Axios. В компании заявляют, что ограничение может быть продлено.

Ранее аккаунт Трампа навсегда заблокировал Twitter. После этого блокировке подверглась и учетная запись главы США в Facebook. YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заморозила аккаунт Трампа или не заблокировала его полностью. На таком решении настаивали правозащитные организации США, передает kommersant.

За что заблокированы аккаунты Трампа

Соцсети блокируют аккаунты Трампа за одобрение беспорядков, которые устроили сторонники действующего президента в здании Капитолии 6 января. В результате случившегося погибли пять человек, было задержано более 50 протестующих, возбуждено не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

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Автор: УНИАН