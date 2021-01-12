Акции Twitter потеряли 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до $38,3 млрд.

С момента блокирования аккаунтов президента США Дональда Трампа рыночная капитализация Facebook сократилась на $41 млрд, а Twitter — на $3 млрд.

Об этом сообщает NASDAQ.

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В то же время акции соцсети Facebook на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. И сейчас рыночная капитализация компании составляет $731,56 млрд.

Акции Twitter потеряли 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до $38,3 млрд.

История с аккаунтами Трампа

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети (запрещенные в Украине) после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram.

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

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Автор: Елена Коваленко