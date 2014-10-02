Ученые связали утрату обоняния с приближением смерти

Так утверждают американские ученые в своих выводах, опубликованных в журнале PLoS One. По их данным, за 5 лет умерло 39% участников исследования из тех, кто не прошел простейший тест на запахи. Среди обнаруживших здоровое обоняние этот показатель составил всего 10%.

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В 2005-2006 годах врачи дали 3005 пожилым американцам (общенациональная выборка, возраст 57-85 лет) тест на различение 5-и обычных запахов (мяты, рыбы, апельсина, розы и кожи). Большинство респондентов (78%) правильно определило 4-5 запахов, 20% - 2-3, 3,5% - один или ни одного.

Через 5 лет ученые вернулись к прошедшим тест пожилым людям. К тому времени умерло 430 человек - 12,5% от первоначальной выборки. С поправкой на демографические факторы (возраст, пол, раса, уровень образования и доходов, общее состояние здоровья) смертность среди лиц с ослабленным обонянием (на 2005-2006 годы) оказалась существенно выше.