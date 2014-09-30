У соцсети Facebook появился новый конкурент

Основатель Ello Пол Будниц делает ставку на недовольство пользователей самой популярной в мире соцсети, а именно надоедливой рекламой, пишет newsprolife.

В его проекте ее нет, несмотря на то, что в наше время это во многим может показаться шуткой, отмечает Сnet. Сейчас сайт Ello недостаточно заполнен, на нем мало фотографий, а надписи на белом фоне свидетельствуют о том, что социальный ресурс находится в стадии недоработки.

Читайте такжеВ РФ могут заблокировать Gmail, Facebook и Twitter

Однако, тем не менее сама соцсеть становится популярной. За час заявку на регистрацию в ней делает 35000 пользователей. Сейчас для того, чтобы зарегистрироваться в ней, нужно отправить заявку для получения приглашения.