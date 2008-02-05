Началась замена IP-адресов всего интернета

Организация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), осуществляющая надзор за использованием интернет-протоколов, 4 февраля начала добавлять в шесть из тринадцати корневых DNS-серверов записи, содержащие адреса в формате протокола IPv6. Это означает, что каждому новому доменному имени соответствует адрес в новом, более современном формате. Таким образом, начался готовившийся несколько лет переход с нынешнего протокола IPv4 на более современный IPv6. Это изменит всю адресацию интернет-пространства.

В частности, если раньше на интернет-адрес приходилось четыре байта или 32 бита (например, домену lenta.ru соответствуют четыре байта: 81.19.69.28), то протокол IPv6 выделяет на адрес 128 бит. Это соответствует 340 триллионам триллионов триллионов адресов (3,4x1038) или по 5x1028 адресов на каждого из ныне живущих людей.

Первый стандарт адресации, IMP, начал использоваться в 1969 году и подразумевал нахождение в сети всего 32 узлов. В 1974 году документ RFC 675 ввел адресное пространство, состоящее из 16 сетевых адресов и 256 узлов (хост-адресов).

В 1981 году был принят стандарт IPv4, который используется до сих пор. Он допускает создание более чем четырех миллиардов адресов. Все это адресное пространство уже заполнено на 86 процентов. При нынешних темпах развития сети адреса закончатся к 2017 году.

Лента.ру