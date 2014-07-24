Роскосмос потерял контроль над спутником «Фотон-М» с гекконами на борту

Космический аппарат вышел из строя в первые дни полета, сообщают «Известия».

«Телеметрия с "Фотона" приходит, но команды он не воспринимает. Говорить о потере рано, еще есть шансы на восстановление связи, но в любом случае выполнение программы запланированных научных экспериментов уже под угрозой», — сообщил источник в Роскосмосе.

Руководитель департамента информационной политики Роскосмоса Алла Разуваева не стала комментировать данную ситуацию, отметив, что вскоре по «Фотону-М» может быть выпущено отдельное сообщение.

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«Фотон-М» предназначен для проведения в условиях микрогравитации экспериментов, обеспечивающих получение новых знаний по физике невесомости. На аппарате в космос были отправлены пять гекконов: четыре самки и один самец, а также многочисленные мухи-дрозофилы, микроорганизмы, грибы, яйца шелкопряда и семена высших растений.

Планировалось, что спутник отработает на орбите не менее двух месяцев, после чего биокапсула с живыми организмами должна была вернуться обратно на Землю.