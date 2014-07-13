В Нью-Йорке появилось мобильное приложение для владельцев собак

Необычное приложение для мобильных телефонов было разработано на этой неделе в Нью-Йорке. Оно действует по принципу сайта знакомств - только не для людей, а для собак, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Doggy BnВ" помогает владельцам собак, живущим в одном районе, найти компаньонов для похода на прогулку. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе, разместив там фотографию своего питомца с указанием его породы, возраста, пола, веса и прочей информации.

Читайте такжеВ Италии открыли пляж для собак

"Многие люди стесняются подойти к другим "собачникам" в парке. Это приложение помогает владельцам собак быстро знакомиться друг с другом, избегая таких неловких моментов", - рассказал один из создателей программы, 34-летний Дэн Джолджич, недавно переехавший в нью-йоркский район Верхний Вест-Сайд.

При помощи "Doggy BnВ" нью-йоркцы могут также найти человека, который бы согласился присмотреть за животным во время их отсутствия. "Часто людям приходится отказываться от поездок из-за того, что они не могут найти "няню" для своей собаки. Теперь у них такой проблемы не будет", - пояснил Джолджич. Хозяева собак могут разместить в "Doggy BnВ" сообщение с просьбой посидеть с их питомцем и ждать, пока кто-нибудь из живущих поблизости собаководов на него откликнется.

Читайте такжеСобаки благотворно влияют на здоровье своих хозяев

Приложение является бесплатным и пока доступно только для владельцев айфонов и айпэдов. Однако через несколько недель им смогут пользоваться и владельцы устройств на базе системы Android.