В Италии открыли пляж для собак

В итальянском городе Римини открылся пляж, предназначенный только для посетителей с собаками, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Local. Для животных приготовили всевозможные угощения, удобства и развлечения. Для их хозяев открыли бар с прохладительными напитками. Появляться на пляже людям без домашних питомцев запрещено.

Пляж «Rimini Dog — No Problem» был оборудован зонтиками, туалетными кабинками, лежанками, мисками с едой и питьем. Есть зона активного отдыха, где собаки могут играть друг с другом или с хозяевами. Имеется даже душ, в котором собаку можно вымыть после купания в Адриатическом море.

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Если хозяину захочется отлучиться, за животным смогут присмотреть специально обученные люди. Также на пляже дежурит ветеринар.

Авторами идеи пляжа стали братья Лука и Марко Агостини, которые также владеют обычным пляжем по соседству с «Rimini Dog — No Problem».

По словам предпринимателей, их давно огорчало, что владельцы собак не могут взять своих любимцев на пляж. Как известно, в Европе четвероногих туда приводить нельзя, для нарушителей предусмотрен штраф.

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Владельцы пляжа заручились договоренностями с несколькими близлежащими кафе, ресторанами и отелями, которые согласились принимать клиентов с собаками.

Стоимость входа на пляж на сайте «Rimini Dog — No Problem» не указана.