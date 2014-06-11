Разоблачения Сноудена о глобальной слежке спецслужб привели к миллиардным потерям IT-компаний

Через год после того, как мир потрясли первые разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о глобальной слежке, крупнейшие технологические корпорации США, такие, как IBM и Cisco, несут значительные потери, сообщает RT со ссылкой на CNN.

Продажи падают из-за растущего недоверия к программному обеспечению американских производителей, с помощью которого спецслужбы могут держать «под колпаком» миллионы людей. Кроме того, важную роль играют и сообщения о том, что IT-компании вынуждены сотрудничать со спецслужбами, делясь с ними закрытой информацией клиентов.

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В целом, для американской IT-индустрии «дело Сноудена» уже оборачивается многомиллиардными потерями. Например, компании, предлагающие услуги по «облачному» хранению данных, в ближайшие 3-5 лет потеряют от 25 до 180 миллиардов долларов. Клиенты показывают всё большую обеспокоенность тем, где хранятся их личные данные.

Также программы слежения нанесли значительный вред американской внешней политике и добрососедским отношениям с другими странами. Известная концепция независимого развития Сети - Internet Freedom agenda, опубликованная в 2010 году госсекретарем Хиллари Клинтон, - все чаще вызывает скептицизм у мировых правительств. Россия и Китай выражают опасения по поводу того, что США стремятся контролировать интернет. А скандал с прослушкой мобильного телефона германского канцлера Ангелы Меркель надолго омрачил отношения между США и ФРГ. Также из-за скандала со слежкой за президентом Бразилии Дилмой Руссеф, она стала чуть ли не первым мировым лидером, который отменил торжественный обед с президентом США.