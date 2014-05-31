Россия заявляет о создании лаборатории боевых роботов по принципу аватара

Об этом сообщил ИТАР-ТАСС в пятницу заместитель председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) при правительстве РФ Олег Бочкарев.

"Лаборатория создана и уже функционирует", - сказал Бочкарев, добавив, что решением ВПК при правительстве руководителем межведомственной рабочей группы по этому вопросу был назначен Олег Мартьянов.

В 2013 году о планах по созданию лаборатории боевой робототехники сообщал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Тогда он отмечал, что этот проект может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства путем создания кооперации при участии завода имени Дегтярева и других российских предприятий.

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"Будем экспериментировать, создавать прообразы, испытывать их и в случае прохождения государственных испытаний направлять в войска", - сообщал вице-премьер.

В январе текущего года вице-премьер РФ заявил, что Фонд перспективных исследований РФ работает над созданием робототехники по принципу аватара.

"Это, по сути, такое приспособление робототехники к физике поведения человека, которое позволит оператору робота передавать сигнал машине, настолько адекватный собственному поведению, собственному движению, что делает робота очень чувствительным", - пояснил Рогозин.

По его словам, главная задача разработчиков состоит в том, чтобы не повторять те изыскания, которые уже проведены за рубежом.