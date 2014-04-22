Основатель ВКонтакте покинул Россию

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на блог TechCrunch.

«Я не в России, и планов возвращаться у меня нет. К сожалению, страна в настоящее время не совместима с интернет-бизнесом», — заявил основатель соцсети в интервью блогу.

«Вероятно, в этом году я начну создавать мобильную социальную сеть», — добавил Дуров.

Читайте такжеДуров узнал о своем увольнении из прессыООО «ВКонтакте» 21 апреля объявило об увольнении Дурова в связи с поданным им ранее заявлением об отставке. По словам самого Дурова, увольнение стало для него неожиданным, так как он отзывал заявление, но, как оказалось, «не по правилам».

Позже во вторник фонд UCP, владеющий 48 процентами акций «ВКонтакте»,сообщил, что увольнение Дурова недействительно, поскольку не согласовано с акционерами. Позже исполнительный директор «ВКонтакте» Дмитрий Сергеев сообщил, что вопрос об увольнении Дурова юридически решен и не требует одобрения одного из акционеров соцсети — фонда UCP.