Немецкая компания создала робота-кенгуру

Ежегодно компания Festo в рамках проекта «Bionic Learning Network» демонстрирует необычные и увлекательные машины, использующие созданные природой принципы как основу для технических решений. В результате посетители шоу и выставок, в которых участвует Festo, могут любоваться различными робоживотными, пишет Популярная Механика.

Сейчас Festo продемонстрировала робота, имитирующего прыжки кенгуру, в частности, механизм «рекуперации» - использования энергии одного прыжка для совершения следующего. Без этой способности настоящие кенгуру очень быстро выбились бы из сил, но их сухожилия, работающие как пружины, позволяют животным долгое время двигаться с высокой скоростью.

Читайте такжеВ Нидерландах разработали аквариум, которым управляет золотая рыбка

BionicKangaroo реализует этот принцип, используя настоящие пружины, запасающие механическую энергию при приземлении и высвобождающие при следующем прыжке. Робот весом 7 кг и высотой 1 м может прыгнуть на 80 см по горизонтали и на 40 см вверх – весьма впечатляющий результат. Да, с точки зрения зоологии было бы корректнее назвать робота не кенгуру, а валлаби – более мелким представителем того же семейства.

Для питания пневматической системы, приводящей робокенгуру в движение, используется небольшой компрессор или пневмоаккумулятор. Электронные компоненты (в том числе датчики и другие элементы кинематической системы, позволяющей роботу сохранять равновесие) питаются от легких батарей. Управление осуществляется с помощью повязки MYO, считывающей миоэлектрические сигналы с предплечья оператора.