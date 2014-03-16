Несколько сайтов НАТО подверглись DDoS атаке
05:01, 16 марта 2014Наука и IT
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Несколько сайтов Североатлантического альянса были выведены из строя массовой DDoS атакой.
Неизвестные атаковали сайты НАТО / Reuters
Об этом сообщила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску на своей странице в Твиттере.
"Несколько сайтов НАТО стали объектом серьезной DDoS атаки", - написала Лунгеску.
Читайте такжеХакеры добавили слово «nazi» к заголовкам сайта Russia TodayПо ее словам, специалисты уже работают над восстановлением работы сайтов. В то же время, по состоянию на 05:00 утра по Киеву ресурс nato.int все еще недоступен.
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