Несколько сайтов НАТО подверглись DDoS атаке

Об этом сообщила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску на своей странице в Твиттере.

"Несколько сайтов НАТО стали объектом серьезной DDoS атаки", - написала Лунгеску.

Читайте такжеХакеры добавили слово «nazi» к заголовкам сайта Russia TodayПо ее словам, специалисты уже работают над восстановлением работы сайтов. В то же время, по состоянию на 05:00 утра по Киеву ресурс nato.int все еще недоступен.