Хакеры добавили слово «nazi» к заголовкам сайта Russia Today

Хакеры в ночь на воскресенье, 2 марта, взломали сайт телеканала Russia Today и добавили слово «Nazi» (нацист, нацистский) к заголовкам всех англоязычных материалов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на микроблог канала.

Злоумышленники получили доступ к административному паролю сайта. В результате заголовки стали выглядеть, например, так: «Российские сенаторы проголосовали за отправку стабилизационных нацистских войск на украинскую территорию».

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Нормальная работа сайта была восстановлена примерно через полчаса после взлома, судя по записям в микроблоге RT. Кто стоит за кибер-атакой на сайт официального российского канала, пока неизвестно.

Напомним, в субботу Совет Федерации удовлетворил просьбу президента РФ Владимира Путина разрешить ввести войска на территорию Украины.

Читайте такжеРоссия уже готова "принуждать" нас к миру Телеканал Russia Today, запущенный в 2005 году, представляет российскую официальную точку зрения на события в стране и мире. Канал вещает на английском, испанском и арабском языках.