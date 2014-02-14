Прокуратура РФ оштрафовала пользователя Вконтакте за оскорбление

Прокуратура Санкт-Петербурга оштрафовала пользователя социальной сети «ВКонтакте» на 3 тыс. рублей (почти 750 грн) за размещение на сайте оскорбительного выражения, сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, пользователь соцсети разместил на сайте комментарий, в котором назвал потерпевшего «неприличным словом, обозначающим дурака, глупца, который говорит или делает не то, что следует».

«Пользователь сознательно, нарушив нормы этики и морали, сложившиеся в обществе, оскорбил потерпевшего в публичной форме в сети Интернет», - отмечается в сообщении.

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По результатам проверки в отношении хулигана прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за «оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации».

Как сообщал УНИАН, по данным исследования компании Adobe, соцсеть "ВКонтакте" стала единым социальным интернет-сервисом из Европы в десятке крупнейших социальных сетей мира, заняв в рейтинге восьмое место с 228 миллионами зарегистрированных пользователей.