ВКонтакте заблокирует сообщества, сменившие тематику на Евромайдан

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря «ВКонтакте» в Украине Влада Леготкина.

Некоторые из сообществ «ВКонтакте», по словам Леготкина, в названии которых сейчас так или иначе присутствует Евромайдан, изменили свои прежние названия и тематику только ради привлечения пользователей на фоне политических событий в Украине. Это, по правилам «ВКонтакте», является серьезным нарушением.

Читайте такжеВКонтакте заявляет, что не ограничивает доступ к информации о Евромайдане«Резкая смена тематики является нечестной по отношению к пользователям, которые становились участниками одной группы, а оказались в совершенно другой», - прокомментировал Леготкин.

Соцсеть введет санкции и за смену названий сообществ. Сейчас администраторы многих сообществ необоснованно добавляют в названия слова, связанные с Евромайданом. Такие сообщества, по заявлению Леготкина, могут быть исключены из поиска.

В целом «ВКонтакте» заявляет, что не ограничивает распространение информации о Евромайдане, принимая меры к страницам пользователей только при грубых нарушениях — например, призывах к насилию.