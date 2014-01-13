Исследование: Интернет разобьется на десятки национальных сетей в 2014 году

Эксперты убеждены, что в 2014 году интернет в его привычном глобальном понимании может исчезнуть, а его место займут десятки отдельных национальных сетей с ограниченным доступом к иностранным ресурсам. По словам главного антивирусного эксперта компании Александра Гостева, у пользователей падает доверие к безопасности Сети в целом и к отдельным интернет-сервисам в частности.

Об этом пишет Российская газета.

Из всех опрошенных "Лабораторией Касперского" организаций в мире 91% хотя бы один раз в течение года подверглись кибератаке, а 9% компаний стали мишенью целевых атак.

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Активное использование компьютеров и других цифровых устройств открывает большие возможности для хищения данных: в ближайшем будущем вирусы могут полностью заменить инсайдерскую разведку. "Мы предполагаем, что через весь 2014 год красной нитью пройдет тема восстановления пошатнувшегося доверия пользователей.

В стремлении сохранить тайну частной жизни они все чаще будут обращаться к сервисам шифрования информации, - отметил Александр Гостев. - Регуляторы связи и Интернета по всему миру будут вводить контроль за пиратскими ресурсами и бороться с сетевыми преступлениями. Популярность облачных сервисов только добавит им работы".