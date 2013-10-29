Страны БРИКС создадут независимый от США интернет

Как сообщает индийское издание The Hindu, в Бразилии уже строится новая кабельная система, которая позволит в будущем создать независимую сеть между этой латиноамериканской страной и такими странами, как Индия, Китай, ЮАР и Россия, пишет RT.

Протяжённость оптоволоконного кабеля составит более 33 тыс. км — это сделает проект одним из самых амбициозных в сфере телекоммуникаций. Кабель будет проходить под водой и охватит Владивосток, китайский город Шаньтоу, индийский Ченнаи, а также Кейптаун в Южной Африке и Форталезу в Бразилии.

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Сейчас проект альтернативной сетевой инфраструктуры находится в завершающей стадии.

В целях улучшения глобального охвата сеть будет взаимодействовать с другими континентальными кабельными системами в Азии, Африке и Южной Америке. Она позволит обеспечить доступ к интернету в 21 африканской стране. Согласно прогнозам, кабель будет готов к работе во второй половине 2015 года.

Впрочем, как полагают некоторые технические эксперты, сеть всё равно может быть доступна для шпионажа со стороны специальных военных частей США, которые научились перехвату информации с подводных кабелей ещё в эпоху «холодной войны».

Есть надежда, что постоянные проверки и контроль сети позволят защитить её от американских спецслужб. Но угроза информационной безопасности стран БРИКС может быть устранена лишь в рамках сотрудничества политических лидеров, IT-компаний и, возможно, военных.