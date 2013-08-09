В США из-за Сноудена закрыли почтовый сервис

Сервис Lavabit был основан в 2004 году программистами из Техаса. Широкую известность в СМИ он получил, когда выяснилось, что Сноуден использовал адрес edsnowden@lavabit.com, чтобы связаться с правозащитниками, приглашенными на его пресс-конференцию в аэропорту "Шереметьево" 12 июля.

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Владелец сервиса Лэйдар Ливайзон (Ladar Levison) не раскрывает причин его закрытия. Он отмечает, что лишен возможности законно рассказать о событиях, которые его привели к этому решению.

"Я думаю, вы имеете право знать, что происходит, а первая поправка (к конституции) должна гарантировать мне право на слова в таких ситуациях. К сожалению, конгресс принял законы, не позволяющие этого", - цитирует заявление на сайте компании РИА Новости.

Ливайзон сообщил, что готовится подать по этому делу в суд, и в случае благоприятного решения работа ресурса будет возобновлена. Американские СМИ сообщают, что Ливайзон, возможно, не согласен с требованием спецслужб предоставить конфиденциальную информацию о своих клиентах.