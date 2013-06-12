Google купил израильский навигационный сервис

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный блог Google.

Разработчики Waze продолжат работать над ним в Израиле, а сам сервис останется самостоятельным продуктом. Вместе с тем, некоторые функции сервиса будут использованы в картографическом сервисе Google Maps. Waze взамен получит доступ к поисковым функциям Google.

Финансовых подробностей сделки Google не раскрывает. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Waze обойдется корпорации в 1,1 миллиарда долларов. Израильское издание Globes оценивало сделку в 1,3 миллиарда долларов.

О том, что Google может купить Waze, СМИ узнали за несколько недель до публичного объявления сделки. Кроме того, сообщалось о том, что соцсеть Facebook и компания Apple также претендуют на покупку израильского сервиса.

Waze - это мобильное навигационное приложение, информацию в котором формируют сами пользователи. Они, в частности, указывают маршруты проезда и время, затраченное на дорогу. В сентябре 2012 года, когда Apple признала провал собственного картографического приложения, пользователям iPhone и iPad предложили выбрать одно из «удачных» решений. В их числе упоминался Waze.

Сервис был запущен в 2008 году, а на сегодняшний день, как утверждают разработчики, им пользуется более 50 миллионов человек.