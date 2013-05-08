В Сирии пропал интернет

Об этом сообщает компания Umbrella Security Labs, специализирующаяся на вопросах сетевой безопасности.

Резкое падение трафика было зафиксировано начиная с 23:45. Недоступными извне оказались, в частности, оба домена верхнего уровня Сирии, ns1.tld.sy и ns2.tld.sy.

О недоступности всех своих сервисов на территории Сирии с вечера вторника ранее также сообщала компания Google.

За последние месяцы Сирия, в которой продолжается гражданская война, не впервые остается без интернета, напоминает Лента.ру. В конце ноября 2012 года страна была полностью отключена от Сети на протяжении примерно двух суток. Правительство Башара Асада и противостоящие ему повстанцы возложили ответственность друг на друга.