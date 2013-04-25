СБУ: информационная безопасность в Украине - на высоком уровне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий журналистам в ходе международной конференции "Защита демократических ценностей, соблюдение прав человека в деятельности спецслужб".

"Если оценивать состояние информационной безопасности Украины сегодня, то можно говорить о том, что уровень защищенности систем информационной инфраструктуры у нас достаточно высокий", - отметил В.Хлевицкий.

По его словам, это определяется субъективными факторами. В частности, отметил он, защищенность системы проверяется политикой собственников автоматизированных систем, а также наличием достаточного уровня средств технической защиты, которые активно внедряются.

"Однако говорить, что мы на сегодняшний день полностью защищены, мы не можем в силу того, что развиваются информационные технологии, направленные как на создание благоприятных условий для развития общества, так и криминальные, которые применяют самые изощренные способы для проникновения в те или иные системы", - сказал В.Хлевицкий.