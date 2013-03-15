Skype объяснил, почему выдал исходный код спецслужбам

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей работающего с Microsoft коммуникационного агентства, у компании действительно есть соглашение со спецслужбами о предоставлении исходного кода ПО. Без раскрытия кода невозможно использование программы в органах государственной власти.

Однако предоставление кодов не означает, что государственные организации могут читать сообщения или получать доступ к данным частных пользователей. Зная алгоритм шифрования, но не имея ключа, невозможно перехватить сообщение, а ключ создается на стороне пользователя.

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О том, что спецслужбы могут прослушивать разговоры в Skype и читать передаваемые через сервис сообщения, сообщила 14 марта газета «Ведомости», сославшись на двух экспертов по информационной безопасности.

Один из экспертов, исполнительный директор компании Peak Systems Максим Эмм, утверждал, что в Skype имеется «специальный режим». Переведя в него абонента, можно осуществлять прослушку его бесед, поскольку ключи шифрования начинают генерироваться не на устройстве пользователя, а на сервере.

По законам РФ, замечает Лента.ру, операторы связи, включая сотовых операторов, должны предоставлять данные о пользователях по запросу правоохранительных органов. Skype в России не зарегистрирован как оператор связи.