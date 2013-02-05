Глава российской корпорации искал в Днепропетровске причину аварии "Зенита"

Свои выводы межведомственная комиссия сделает в течение недели, сообщил РИА Новости глава российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" Виталий Лопота.

"Заслушали в Днепропетровске наших украинских коллег. Обозначили план работ рабочих групп. Причина аварии локализована, в течение недели ждём результата. Всё крутится сейчас вокруг блока бортового источника мощности первой ступени. А вот что повлияло на его работу, какой именно агрегат отказал, сейчас устанавливаем точно. Всё, что сейчас говорится в прессе, это пока эмоции, предварительные версии", - сказал Лопота по итогам однодневной рабочей поездки в Днепропетровск в ГКБ "Южное" и ПО "ЮМЗ".

Вместе с тем, глава РКК "Энергия" отрицательно ответил на вопрос, остаются ли "под подозрением" двигатели первой ступени РД-171 производства подмосковного НПО "Энергомаш".

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Говоря о том, будут ли приостановлены пуски ракет-носителей типа "Зенит", Лопота сказал: "Ну, посмотрим. Если удастся быстро разобраться, то не будем приостанавливать. Важно, чтобы не только мы сами разобрались, нужно, чтобы ещё заказчики в это поверили", - цитирует РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL"со американским спутником Intelsat-27 в рамках проекта "Морской старт" завершился неудачей - ракета и спутник упали в Тихий океан.

"Зенит-3SL" разработан в КБ "Южное", разгонный блок ДМ-SL - разработан и произведен на российской РКК "Энергия", на первой ступени ракеты используется двигатель РД-171 производства подмосковного НПО "Энергомаш".