В Роскосмосе утверждают, что двигатели "Зенита" работали нормально

"После старта на начальном этапе начался сбой с полетом ракеты-носителя. Была сформирована команда на аварийное выключение двигательной установки первой ступени. В соответствии с циклограммой полета в течение 20 секунд двигательная установка не реагировала на сбой", - говорится в сообщении.

После этого для увода ракеты-носителя на безопасное расстояние от пусковой платформы была сформирована команда на аварийное выключение двигателей. Полет ракеты-носителя был прекращен.

"Проведенный экспресс-анализ полученной телеметрической информации позволяет сделать предварительный вывод о том, что двигательная установка первой ступени и система управления ракеты-носителя работали в штатном режиме", - сообщил Роскосмос.

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Запуск в рамках проекта "Морской старт" (Sea Launch) в пятницу завершился неудачей. По предварительным данным, в результате аварийного отключения двигателя первой ступени, которое произошло на 60-й секунде полёта, ракета-носитель "Зенит-3SL"со спутником связи Intelsat-27 упали в Тихий океан. Плавучая платформа "Одиссей"в Тихом океане, откуда был осуществлен запуск, не пострадала.

По данным источника РИА Новости, авария ракеты, скорее всего, произошла из-за сбоя в системе управления.

Двигатели "Зенита" произведены на российском НПО "Энергомаш", а системы управления - в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина.

"Анализ документации, проведенный в течение сегодняшнего дня на предприятиях-изготовителях двигательной установки (НПО "Энергомаш") и системы управления (НПЦАП), показал, что отклонений при их изготовлении не было", - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.