Специалистам важно исследовать поведение Ан-148 на грунтовом аэродроме

Реактивный региональный пассажирский самолет Ан-148 прибыл в Одессу, где намечены его испытания по расширению условий эксплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя генерального конструктора Киевского авиационного научно-технического комплекса имени Антонова Александра КИВЫ, «специалистам важно исследовать «поведение» лайнера на грунтовом аэродроме – вот и избрали один из таких на территории Одесской области».

Перед этим, добавил А.КИВА, Ан-148 был испытан при базировании на обледеневших, мокрых и покрытых слякотью взлетно-посадочных полосах. Однако, отметил он, не менее важна способность самолета садиться на грунт, востребованная как в странах-членах СНГ, так и в государствах Африки, Азии и Латинской Америки.

Справка УНИАН. «Семейство» 2-двигательных реактивных региональных лайнеров Ан-148 производит АНТК имени Антонова в сотрудничестве с украинскими и зарубежными авиапредприятиями. Эти самолеты должны заменить ряд устаревших пассажирских, грузопассажирских и грузовых самолетов.