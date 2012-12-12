3% офисных работников регулярно читают спам (опрос)

Об этом сказано в результатах ноябрьского исследования группы компаний HeadHunter (Киев), предоставленных УНИАН.

41% опрошенных офисных работников хотя бы иногда читают рекламу, которая приходит на е-mail, а большинство из тех, кто читает, надеются получить интересную и полезную информацию из таких рассылок. Самый большой интерес вызывают письма о дополнительном образовании, розыгрышах призов, скидках.

38% опрошенных сознались, что периодически читают спам. Регулярно делают это только 3% офисных работников. Еще 58% респондентов удаляют любую рекламу, которая приходит им на e-mail.

Среди тех, кто всегда или иногда читает рекламу на e-mail, 58% сознались, что используют полученную оттуда информацию. Еще 28% читают спам из любопытства, а десятая часть привыкла читать всё, что приходит на электронную почту.

Наиболее интересна офисным работникам тематическая e-mail-реклама: дополнительное образование, тренинги, семинары (22%) и скидки, акции, розыгрыши призов (18%). Больше 10% респондентов интересуются рекламой услуг бытовых и профессиональных; путешествий; кафе, ресторанов, кейтеринга; продажей одежды, бытовой техники, книг, журналов. Только 9% читают спам о красоте, здоровье, медицинских препаратах. Небольшую часть опрошенных интересует также e-mail-реклама недвижимости.

Большинство опрошенных не покупают ничего из того, что предлагает спам. 24% находят подобную информацию интересной, но на использование предложенных услуг не решаются. Покупать предложенный в спаме товар или услугу случалось только 11% опрошенных. Еще 1% выигрывали приз. Некоторые респонденты указали, что «находили новые бизнес-контакты компаний» (например типографию).

Полезная реклама в электронной почте касалась тематики скидок, акций, розыгрышей призов (25%), продажи одежды, бытовой техники, книг, журналов (19%), дополнительного образования, тренингов, семинаров (17%) и другого.