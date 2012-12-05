НАСА отправит на Марс еще один марсоход

Новый аппарат будет иметь в основе дизайн марсохода "Кьюриосити", который совершил посадку на Красной планете в августе этого года, сообщает ВВС Украина.

НАСА надеется вновь воспользоваться многими технологиями, благодаря которым "Кьюриосити", весящий одну тонну, успешно высадился на поверхность планеты в марсианском кратере Гейл.

Среди прочего, планируется использовать управляемый ракетными двигателями летучий кран, который успешно опустил "Кьюриосити" на поверхность Марса с помощью нейлоновых канатов.

О запуске нового марсохода объявили на заседании Американского геофизического союза (AGU). Это крупнейшая в мире встреча геофизиков.

Заявление сделал руководитель научных программ НАСА Джон Грансфельд. По его словам, новый аппарат построят на основе ходовой части "Кьюриосити".

Работа начнется летом 2013 года. Марсоход 2020-го года обойдется НАСА примерно в 1,5 млрд долларов (в приблизительных ценах 2015 года). Запуск "Кьюриосити" стоил 2,5 млрд долларов.