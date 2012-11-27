Торговые автоматы не устраивают продвинутых пользователей (опрос)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации Intel (США).

Однако многие респонденты полагают, что эти «устройства морально устарели и зачастую бесполезны».

Основные недостатки включают в себя «ограниченные возможности для оплаты» (49% опрошенных); «неработающее оборудование» (48%) и «недостаточный ассортимент» (46%).

Иногда люди становятся настолько раздраженными, что пинают торговые автоматы. 15% респондентов признались, что они хотя бы один раз в жизни оказывали физическое воздействие на автоматы, а 10% участников опроса сказали, что ругались и кричали в подобных ситуациях. 34% людей ворчат на окружающих и только четверть опрошенных (26%) обращаются с претензиями в соответствующие органы.

«Подобное положение вещей не может устраивать ни покупателей, ни владельцев торговых автоматов», - говорится в сообщении.

Исследование показало, что пользователи торговых автоматов «имеют четкое представление о том, какие торговые автоматы они хотели бы видеть в будущем».

Основные требования, предъявляемые к автоматическим устройствам розничной торговли: «сенсорный дисплей» (73% опрошенных); «экраны высокой четкости» (59%) и «более интуитивно понятный пользовательский интерфейс», четверть опрошенных (25%) хотели бы «управлять устройствами с помощью голосовых команд», а 17% мечтают о том, чтобы иметь «возможность двухстороннего общения с торговыми устройствами».

Помимо интерактивных функций, пользователи хотели бы, чтобы торговые автоматы поддерживали возможности социальных сетей. Возрастает потребность в более персонализированном и социально ориентированном использовании подобных устройств. Почти две трети опрошенных хотели бы «получать скидки за лояльность» (62%); 39% – возможность просматривать отзывы и рекомендации других; а 30% – устанавливать пользовательские настройки в автоматах, которые они используют регулярно.

Пользователи также хотят, чтобы торговые автоматы будущего предлагали не только продукты и напитки. 55% хотели бы иметь возможность заряжать с их помощью свои мобильные телефоны. Услуга бесплатного доступа в Интернет через сети Wi-Fi также популярна (54%), так же как и услуга распечатки изображений с карт памяти (50%). 38% респондентов хотели бы в беспроводном режиме расплачиваться со своих смартфонов.