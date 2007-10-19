Английское спецподразделение набирает на работу геймеров

Британские спецслужбы набирают на работу геймеров, любителей виртуальных шпионских игр, таких как Tom Clancy`s Splinter Cell: Double Agent, пишет The Times.

Для этих целей правительственный центр коммуникаций (ПЦК) - секретное подразделение, специализирующееся на прослушивании и отслеживании информации - разместит непосредственно внутри игр реальные объявления о найме.

Таким образом организация надеется найти сотрудников, которые хорошо разбираются в компьютерах, современных технологиях и вообще "быстро соображают".

Объявления рассчитаны на представителей мужского пола в возрасте от 8 до 34 лет. При этом, что касается самых молодых, которым еще рано устраиваться на работу - главное дать понять, что в будущем у них есть реальный шанс стать настоящим секретным агентом.

Впрочем, как отмечает The Times, карьера в стиле Джеймса Бонд маловероятна. ПЦК, занимающиеся прослушиванием, а также защитой государственных компьютерных систем от хакеров, интересуют прежде всего программисты. Большинство сотрудников работают в главном прослушивающем центре в Челтнеме (Cheltenham).

Лента.ру