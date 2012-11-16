В Бердичеве построили самую высокую телебашню

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

Новая телебашня является самой высокой в государстве из построенных за время независимости Украины.

РТПС построена за средства Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) в рамках стратегии развития Концерна и программы перестройки в Украине цифрового телевидения. Сметная стоимость строительства – свыше 5 млн грн. Строительство длилось почти два года и осуществлялось по современным энерго и материалосохраняющим технологиям.

Введение в действие новой РТПС даст возможность практически в 2 раза увеличить зону покрытия территории Бердичевского района Житомирской области программами телеканалов «Интер», «5 канал», «НТН», «ТЕТ», ТРК «Украина» и Житомирской ОДТРК.

Вместе с тем, новая РТПС позволяет разместить радиовещательные FМ-передатчики коммерческих вещателей и оборудование операторов мобильной связи.

«Станция не только обеспечит в полной мере многопрограммным качественным телерадиовещанием населения юга Житомирской области, но и даст существенный толчок в развитии всех телекоммуникационных сетей региона», - отмечается в сообщении.

На новой башне размещена антенно-фидерная система для наземного цифрового телевизионного вещания и в ближайшее время начнется трансляция 32 телевизионных каналов в цифровом формате DVB-Т2. Ожидаемый радиус покрытия территории – 30 км, охват населения – свыше 120 тыс лиц.

Как отметили в КРРТ, строительство новой радиотелевизионной станции было начато 15 ноября 2010 года и длилось почти 2 года. Необходимость ее строительства определялась тем, что до этого времени 7 телевизионных передатчиков мощностью от 0,1 до 0,5 кВт в г. Бердичев были размещены в арендованном помещении 9-этажного жилого дома. Антенные системы были расположены на металлической конструкции на крыше этого дома с высотой подвеса антенн 40 метров, что не позволяло обеспечить качественными сигналами всю территорию города, а также создавало проблемы с обеспечением санитарных норм и не давало возможности разместить передатчики для обеспечения цифрового телевизионного вещания ООО «Зеонбуд».