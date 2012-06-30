Сегодняшний день будет длиться на 1 секунду дольше

День 30 июня 2012 во всем мире официально будет продлен на одну секунду - именно так Международная служба вращения Земли компенсирует разницу между показаниями эталонных часов и астрономическим временем. Стрелки эталонных часов во всем мире будут остановлены ровно на одну секунду, сообщает Зеркало недели.

Это должно произойти непосредственно в полночь по Всемирному координированному времени. В итоге 1 июля 2012 по точным хронометрам начнется с соответствующей задержкой. Такое решение приняли специалисты Международной службы вращения Земли. Этот центр располагается в Париже и считается главным хранителем Всемирного координированного времени.

Как утверждают специалисты, причины для корректировки хода эталонных часов кроются в особенностях Земли. Дело в том, что она вращается неравномерно, таким образом, с годами накапливается разница между астрономическим временем - она определяется положением планеты относительно солнца, и временем, который рассчитывается на основе скорости распада веществ.

Впервые в истории время на секунду останавливали 30 июня 1972, а последний раз это делали 31 декабря 2008.