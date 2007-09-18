Космическая отрасль может стать национальной идеей России

Развитие космической отрасли может стать одной из основных национальных идей России, считает исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Сергей Иванов, который в правительстве курирует атомную и ракетно-космическую сферы, ВПК и науку.

Отвечая на встрече с молодыми учеными в Москве на вопрос о том, может ли развитие космоса стать для России национальной идеей, проектом, Иванов сказал: "Вполне допустимая идея. Я искренне считаю, что космос - одна из немногих сфер деятельности, которая является приоритетной для России".

По мнению и.о.первого вице-премьера, развитие космической отрасли по важности сравнима лишь с советским атомным проектом. "Космос заслуживает этого. А как это дело будет называться - не главное. Ведь одна такая программа тянет за собой огромный пласт отраслей", - отметил Иванов.

РИА "Новости"